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В Мичуринске злоумышленники совершили разбойное нападение ради алкоголя
Сегодня, 07:59
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Сотрудники росгвардии раскрыли разбойное нападение с целью кражи алкогольной продукции в городе Мичуринске. На улице Колхозная сработала тревожная сигнализация, на место выехали сотрудники правоохранительных органов.
Как рассказала продавщица, пострадавшая от нападения, что ее избили мужчина и женщина, которые, похитив алкоголь, скрылись в неизвестном направлении. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции злоумышленников удалось задержать неподалеку от места преступления. На одежде у них виднелись следы крови, а при себе было похищенное спиртное.
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