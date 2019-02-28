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В результате пожаров погибло 12 человек
По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области на территории региона в январе 2019 г. зарегистрировано 99 пожаров, что на 20,7% больше января 2018 г. Материальный ущерб от пожаров составил 8,1 млн. рублей. В результате пожаров погибло 12 человек, травмировано 8 человек (в 2018 г. – 7 человек и 6 человек соответственно).
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