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Юрия Дубовика за преступление планируют наказать на 80 тыс. руб.
Сегодня, 08:38
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В Октябрьском районном суде Тамбова рассматривается уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации города Тамбова Юрия Дубовика, который также руководил некоторое время МУП «ТИС».
Кредиторская задолженность МУП «ТИС» перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов образовывалась в течение многих лет. Пик роста задолженности пришёлся на годы правления администрации города Тамбова А.Ф. Боброва. Усугубили финансовое состояние предприятия и сомнительные сделки.
В частности Юрий Дубовик в должности директора МУП «ТИС» заключил договор с юридической фирмой на представление интересов предприятия в арбитражном суде. Согласно материалам уголовного дела, ООО «Пегас» перечислило всего 1 млн. рублей в адрес Орловской военной коллегии адвокатов, с которой был заключен был договор, а оставшаяся сумма ушла на расчетные счета фирм «однодневок», которые никакой деятельности не вели.
Государственный обвинитель предложил назначить Юрию Дубовику наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. При этом уголовная статья предполагает наказание до 4 лет лишения свободы.
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