В регионе складывается катастрофическая ситуация со смертностью населения 0 РИА Новости подготовило масштабное исследование - Демографический рейтинг регионов — 2019.

В Тамбовской области меньше подделывают деньги 0 За первый квартал 2019 года в банковском секторе Тамбовской области была обнаружена 31 поддельная банкнота, что на 20 единиц меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Горожане за свои деньги убрали городскую территорию 0 Подходит к завершению месячник по благоустройству города. «Приглашаю всех тамбовчан к активному участию в общем деле наведения порядка. Желание привести свой дом в порядок – естественно для каждого человека. Рассчитываю, что к наведению порядка в городе присоединятся трудовые коллективы предприятий

Городские кладбища утопают в мусоре 0 В социальных сетях в массовом порядке стали появляться публикации состояний кладбищ в городе Тамбове. В частности в канун религиозного праздника в группе «БТ» в социальной сети «Вконтакте» было опубликовано видео, что специализированная организация не вывозит мусор с территории кладбищ города

ФК «Тамбов» не выигрывает уже два матча подряд 0 В городе Курске прошла игра между ФК «Тамбов» и местным «Авангардом».

Пятый субботник на Студенце 0 Вчера в пятый раз состоялся весенний субботник на Студенце. «Несмотря на то, что на этот раз ему не предшествовала большая агитационная кампания, народ на него все равно пришел», - отмечает известный искусствовед и краевед Марина Климкова.

Содержание одной особи безнадзорного животного в сутки стоит 619,2 рублей 0 Администрация города Тамбова 17 апреля приняла постановление об актуализации размера платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спецтехуниверсал». Учреждение для оказания услуг, в том числе получает бюджетные деньги.

Жители Первомайского района: «У нас катастрофически страшная больница» 0 Политика оптимизации в сфере здравоохранения, которая реализуется последние 15 лет, в основном сводится к мерам по сокращению медицинских учреждений, особенно в сельской местности, численности работников, что в итоге приводит к ухудшению оказания услуг, росту смертности.

Суммарная задолженность организаций области составляет 260,7 млрд. рублей 0 По информации Тамбовстата суммарная задолженность по обязательствам (включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам банков и займам) организаций области по состоянию на 1 марта 2019 г. составила 260,7 млрд. рублей, из нее просроченная – 4,9 млрд. рублей, или 1,9% от общей суммы

Бывший высокопоставленный руководитель города осужден 0 Октябрьский районный суд города Тамбова вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации города Тамбова, руководителя МУП «ТИС» Юрия Дубовика. Суд назначил Дубовику за превышение должностных полномочий штраф в размере 70 тыс. руб., но в связи с тем, что он находился под стражей,

Единороссы стали самыми богатыми депутатами Тамбовской облдумы 0 Тамбовская областная Дума отметила 25-летие. В эти же дни стало известно содержание деклараций о доходах за 2018 год. Самая увесистая декларация о доходах у гендиректора ОАО «Мордовский элеватор» Виктора Тарабрина («Единая Россия»), он заработал 128,4 млн рублей.

Тамбовские мертвые души должны платить за мусор 0 АО «Тамбовская сетевая компания», являющееся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области, начисляла умершим жителям Никифоровского района плату за вывоз мусора.

Сосновский район заселили благородные олени 0 В Тамбовскую область из Германии привезли 105 благородных оленей. Животных поместили в известное фермерское хозяйство, расположенное в Сосновском районе.

Инвалид из Тамбова стал героем недели по версии проекта «Гордость России» 0 Несмотря на страшный диагноз, который поставили Андрею Четырину еще в детстве — спастическая диплегия, одна из сложных форм ДЦП, и синдром гиперкинезы — он всегда остается оптимистом и жизнелюбом, что можно также увидеть в стихах, которые он пишет.

В Тамбове в ДТП пострадали три человека 0 В Тамбове 18 апреля на улице Гиляровского столкнулись автомобили Renault Megane и ВАЗ-2131.

Тамбовские депутаты Госдумы рассказали о доходах 0 Депутаты Госдумы от Тамбовской области подали декларации о доходах за 2018 год. Александр Поляков и Александр Жупиков (оба из «Единой России») были избраны по одномандатным округам. Тамара Плетнева (КПРФ) и Тамара Фролова («Единая Россия») прошли по партийным спискам.

Водитель автобуса 17-го маршрута сбил пешехода 0 В Тамбове 17 апреля водитель автобуса 17-го маршрута сбил пешехода. ДТП произошло на западной окраине Тамбова на улице Ново-лагерная.

Юрия Дубовика за преступление планируют наказать на 80 тыс. руб. 0 В Октябрьском районном суде Тамбова рассматривается уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации города Тамбова Юрия Дубовика, который также руководил некоторое время МУП «ТИС».

Депутаты удовлетворены ремонтом городских дорог 0 Комитет городского хозяйства Тамбовской городской Думы признал работу администрации города по содержанию и ремонту дорог удовлетворительной.

Притамбовье заполыхало огнем 0 Вчера город Тамбов фактически оказался в огненной ловушке.