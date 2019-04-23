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Штраф в размере миллиона рублей за дачу взятки
Суд вынес решение оштрафовать ООО «СПМ-68» на миллион рублей за дачу взятки сотруднику регионального ГУ МЧС России. Установлено, что с сентября 2014 по июнь 2015 года представители частной фирмы передали сотруднику МЧС незаконное вознаграждение за обеспечение общего покровительства юридическому лицу.
Ранее суд приговорил работника ГУ МЧС России по Тамбовской области за получение взятки к 5 годам лишения свободы.
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