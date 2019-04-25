82% горожан не поддерживают установку монумента в сквере по ул. Володарского 0 В течение недели на официальном портале администрации города Тамбова проводится опрос насчет установки памятника Николаю Андреевичу Рябову в сквере по ул. Володарского/Чичканова.

Центр города Тамбова сделают пешеходным для крестного хода 0 В воскресенье 28 апреля в областном центре состоится традиционный Пасхальный крестный ход.

В ДТП в Тамбове пострадало несколько человек 0 Накануне в Тамбове на улице Пролетарская произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей.

Артем Александров: «Я не пойду на предательство интересов горожан» 0 Сегодня 26 апреля состоялось заседание комитета Тамбовской городской Думы Тамбовской области шестого созыва по местному самоуправлению и связям с общественными организациями. В повестку дня был включен вопрос о соблюдении депутатской этики в отношении депутата Тамбовской городской Думы Тамбовской

В Тамбовской области утвердят социальный кодекс для борьбы с бедностью 0 В администрации Тамбовской области прошли публичные слушания по вопросу разработки и принятия социального кодекса региона.

Власти снова обещают благоустроить территорию в районе «Подсолнуха» 0 Вчера прошла встреча инициативной группы жителей микрорайона «Уютный» с представителями администрации города Тамбова и кураторами проекта «Формирование комфортной городской среды» по вопросу обещанного благоустройства территории в районе детского сада «Подсолнух».

Гордума не спешит согласовывать установку бюста Герою войны 0 Вчера состоялось 56-е очередное заседание Тамбовской городской Думы, на котором был рассмотрен вопрос установки на территории областного центра на Аллеи Героев в парке Победы бронзового бюста и гранитного постамента летчику Герою Советского Союза, Полному Кавалеру ордена Славы Ивана Григорьевича

Новый тренер ФК «Тамбов» начал с победы 0 ФК «Тамбов» в домашнем матче со счетом 1-0 обыграл ярославский «Шинник». Теперь у тамбовского клуба 65 очков и несложные соперники впереди.

Депутата обвинили в несоблюдении этических правил 0 26 апреля в 13.00 в Тамбовской городской Думе состоится заседание комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями, где будет рассмотрен вопрос о несоблюдении депутатом Тамбовской городской Думы Артемом Александровым правил депутатской этики.

При самостоятельном удалении членистоногого нужно заплатить за анализы 0 Сезон активности клещей в Тамбовской области в самом разгаре. Несмотря на майские праздники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» будет работать для посетителей.

Штраф в размере миллиона рублей за дачу взятки 0 Суд вынес решение оштрафовать ООО «СПМ-68» на миллион рублей за дачу взятки сотруднику регионального ГУ МЧС России.

На модернизацию Тамбовской ТЭЦ требуется 2,6 млрд. рублей 0 Прошло совещание по вопросам модернизации Тамбовской ТЭЦ, руководство ПАО «Квадра» планирует глобально реконструировать 8-ую турбину теплоэлектроцентрали.

Активисты префектуры «Уютная» будут добиваться обещанного благоустройства 0 Вчера около дома № 16Б по ул. Свободная состоялась встреча членов префектуры «Уютная» и председателей многоквартирных домов, которых непосредственно волнует судьба благоустройства территории в районе детского сада «Подсолнух».

Опекуна будут судить за избиение 8-летней девочки 0 Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который является опекуном двух родных сестер 7 и 8 лет.

За 4 дня в городе Котовске произошло 9 пожаров 0 В Тамбовской области сохраняется сложная ситуация с пожарами. В частности в городе Котовске за 4 дня произошло 9 пожаров.

Жители считают, что их обманули в рамках комфортной городской среды 0 Вчера в администрации города Тамбова объявили победителей рейтингового голосования «Формирование комфортной городской среды» (проект «Единой России»). В 2020 году планируют благоустроить территории: на бульваре Энтузиастов, в границах улиц Карла Маркса и Социалистической и в районе Набережной,

В современном перинатальном центре умер младенец 0 Возбуждено уголовное дело по факту гибели младенца в современном перинатальном центре в городе Тамбове по статье халатность.

В регионе складывается катастрофическая ситуация со смертностью населения 0 РИА Новости подготовило масштабное исследование - Демографический рейтинг регионов — 2019.

В Тамбовской области меньше подделывают деньги 0 За первый квартал 2019 года в банковском секторе Тамбовской области была обнаружена 31 поддельная банкнота, что на 20 единиц меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Горожане за свои деньги убрали городскую территорию 0 Подходит к завершению месячник по благоустройству города. «Приглашаю всех тамбовчан к активному участию в общем деле наведения порядка. Желание привести свой дом в порядок – естественно для каждого человека. Рассчитываю, что к наведению порядка в городе присоединятся трудовые коллективы предприятий