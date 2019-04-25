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В ДТП в Тамбове пострадало несколько человек
Сегодня, 07:51
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Накануне в Тамбове на улице Пролетарская произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Водитель иномарки, поехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», он двигался на зеленый. От удара иномарка врезалась в автомобиль другой автомобиль «Ладу Гранта», который в этот момент остановился на светофоре.
В результате массового ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки, 24-летняя девушка.
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