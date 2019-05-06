Мы все против того, чтобы наш старый, деревянный детский городок сносили Комментариев: 0



«Мы все против того, чтобы наш старый, деревянный детский городок сносили, заменяя его на гораздо худший по качеству и возможности употребления новый (судя по картинкам, это такая же площадка, что в предыдущие год-два устанавливали во всех дворах города; на новый качелях, например, не могут кататься взрослые и подростки (слишком узкие, низкие)). Просим не менять данный городок, а отремонтировать его (поменять бетонную дорожку на плитку, подлатать деревянные постройки, и т.д.)», - пишут в своем обращении жители города. Итоги рейтингово голосования в 2019 году по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды в городе Тамбове» вновь вызывают протест у местных жителей. Если жители северной части города в районе детского сада «Подсолнух» недовольны тем, что обещанного благоустройства им не ведать не в 2019 года и не в 2020 году, то жители улицы Набережная не хотят уничтожения детского деревянного городка.«Мы все против того, чтобы наш старый, деревянный детский городок сносили, заменяя его на гораздо худший по качеству и возможности употребления новый (судя по картинкам, это такая же площадка, что в предыдущие год-два устанавливали во всех дворах города; на новый качелях, например, не могут кататься взрослые и подростки (слишком узкие, низкие)). Просим не менять данный городок, а отремонтировать его (поменять бетонную дорожку на плитку, подлатать деревянные постройки, и т.д.)», - пишут в своем обращении жители города.



