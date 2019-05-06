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Семья из пяти человек отравилась угарным газом в городе Уварово
Сегодня, 15:02
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В одном из частных домов на улице Мичурина в городе Уварово произошло чрезвычайное происшествие - семья из пяти человек отравилась угарным газом. Больше всех пострадала 31-летняя мать семейства, она доставлена в реанимацию, в настоящее время жизням пострадавших ничего не угрожает.
По информации следственных органов утечка смертельно опасного газа произошла на кухне, вследствие неправильно устроенной вентиляционной системы установленного там газового оборудования.
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