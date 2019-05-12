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На территории комплекса по переработке отходов обнаружили портфель с ртутью
Вчера, 08:12
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На Тамбовский мусороперерабатывающий комплекс «КомЭк» вместе с коммунальными отходами привезли портфель с ртутью. В ходе сортировки мусора одна из работниц заметила, что из старого портфеля вылилась серебристая жидкость. При осмотре оказалось, что в портфеле 10 резиновых ёмкостей с ртутью, одна из них была повреждена.
На линии, где нашли ртуть, пройдут работы по демеркуризации, а также будут выяснять, как опасное вещество оказалось на территории предприятия. Пары ртути чрезвычайно ядовиты. Воздействие ртути — даже в небольших количествах — может вызывать серьёзные проблемы со здоровьем.
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