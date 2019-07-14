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В регионе 7 человек отравились грибами, один из них скончался
Вчера, 13:34
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В Тамбовской области за последнее время 7 человек отравились грибами, один из них скончался. Летальный исход был зафиксирован в Первомайском районе. Как отмечают в Роспотребнадзоре, отравившиеся употребляли консервированные грибы 2018 года изготовления, а также жареные и вареные строчки, сморчки и свинушки, собранные в текущем году.
Специалисты рекомендуют: перед тем, как отправиться за грибами, внимательно изучите соответствующую литературу, а лучше - пригласите с собой опытных грибников.
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