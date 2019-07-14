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В Тамбовском районе прошел фестиваль крафтового сыра
Вчера, 13:47
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На прошедших выходных в Тамбовском районе прошел фестиваль ремесленного сыра, где собрались мастера из Уварово, Мичуринска, Рассказовского, Бондарского районов и других муниципальных образований.
«На баннере написано, что это фестиваль Притамбовья. Но здесь фермеры со всех уголков Тамбовщины. Предлагаю на следующий год провести первый областной фестиваль ремесленного сыра», - заявил на мероприятии заместитель главы администрации области Сергей Иванов.
Организаторы и участники были единодушны в том, что такой фестиваль местным производителям интересен.
Фото – Алексея Бучнева
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