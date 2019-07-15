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Тамбовская митрополия хочет сделать день поминовения усопших праздничным днём
Вчера, 15:12
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Тамбовская митрополия РПЦ обратилась в Тамбовскую областную Думу с инициативой сделать день поминовения усопших – Радоницу – выходным праздничным днём на территории нашего региона.
«Появившийся в последние годы обычай посещать кладбище в день Пасхи противоречит древней традиции», – приводит слова митрополита Феодосия портал «ПроТамбов».
По мнению представителей религиозного культа, принятие закона назрел давно. С такой постановкой вопроса оказался не согласен председатель комитета по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями Андрей Жидков именно на этом комитете сегодня обсуждался законопроект.
«Мы светское государство, в нашем регионе проживают представители разных религиозных конфессий, они также могут заявить о своих притязаниях. Да и день будет плавающим, что не совсем удобно. Считаю нецелесообразно принимать данный закон», - высказал свое мнение Андрей Жидков.
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