|
Региональные власти отказались обнародовать свои договоренности с РПЦ
Вчера, 18:26
Комментариев: 0
Версия для печати
Администрация Тамбовской области на официальный запрос средства массовой информации ознакомится с протоколами заседаний рабочей группы по обсуждению планов совместных действий региональных властей и Тамбовской митрополии РПЦ ответила отказом. В рамках договоренностей между властями и Тамбовской митрополии в городе Тамбове переименовываются улицы, безвозмездно из муниципальной собственности передаются объекты недвижимости и предпринимаются другие действия. В частности в прошлом году из муниципальной собственности в собственность епархии была безвозмездно передана спортивная школа, переименована часть улицы Комсомольская.
Согласно позиции заместителя главы администрации области Натальи Астафьевой запрашиваемые материалы не являются сведениями публичного характера и не подлежат публикации в средствах массовой информации. При этом высокопоставленный руководитель отмечает, что обсуждаемые на заседаниях рабочей группы вопросы связаны с развитием территории области и города в целом, принимаемые решения носят рекомендательный характер.
С подобной постановкой не согласен депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, которому ранее отказали в предоставлении информации. «Вместо публичного обсуждения вопросов, которые непосредственно затрагивают интересы жителей Тамбова, власти скрывают информацию. Это выглядит как сговор, посовещались, поделили сферы влияния и продавливают решения. Подобная позиция приводить к усилению напряженности в нашем обществе, необходим диалог, открытые обсуждения принимаемых решений», - считает Александров.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.