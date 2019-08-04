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В Тамбове за гаражами обнаружен труп девушки
Сегодня, 07:48
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В Тамбове за гаражами в районе улицы Зои Космодемьянской обнаружен труп молодой девушки. По информации Следственного комитета, погибшая являлась уроженкой Первомайского района города Пенза, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
Девушка вместе с молодым человеком передвигалась автостопом, они направлялись из Воронежа в Пензу. Очевидцы происшествия утверждают, что видели, как пара направилась за гаражи. По предварительным данным она умерла от переохлаждения.
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