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Молодой муж изнасиловал и убил жену на глазах у детей
Сегодня, 14:38
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Завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который обвиняется в убийстве и насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, парень после распития алкогольных напитков с друзьями, вернувшись, домой обнаружил, что его жена также находится в состоянии алкогольного опьянения. Сей факт разозли супруга, мужчина начал избивать женщину руками и ногами, далее изнасиловал жертву и после этого задушил ее. Все это происходила на глазах у малолетних детей.
Позднее обвиняемый сам позвонил в скорую медицинскую помощь, а также родителям убитой и сознался в совершенном преступлении.
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