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Около села Изосимово в ДТП погибло три человека, в том числе замглавы района
Вчера, 16:06
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Вчера в Мичуринском районе около села Изосимово на 395 километре трассы М6 произошло серьезное ДТП - столкнулись три автомобиля. По предварительным данным водитель Volkswagen Jetta уснул за рулём в результате автомобиль задел попутно двигающуюся Honda Accord, потом выехало на полосу встречного движения и «лоб в лоб» столкнулся с Ford Mondeo.
В результате ДТП погиб водитель Ford Mondeo и пассажир – заместитель главы администрации Мичуринского района, который возвращался с фестиваля русского сарафана.
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