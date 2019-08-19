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ООО «Технопарк» предлагает использовать технологию термической деструкции отходов
Вчера, 08:28
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В настоящее время проходит обсуждение обновленного проекта территориальной схемы по обращению с отходами производства и потребления Тамбовской области. Руководство мусороперерабатывающего комплекса «КомЭк» и ООО «Технопарк» подготовили свои предложения по территориальной схеме. В частности предлагается оставить 3 существующих мусорных полигона из 8. Одним из пунктов «КомЭка» является модернизация существующего мусоросортировочного комплекса.
«Разрабатываемая технология термолиза или термической деструкции отходов позволяет перерабатывать всё, что гниет и горит. А это практически 70-80 процентов существующего мусора», — заявил Сергей Гунич, ведущий инженер-технолог ООО «Технопарк»
телеканалу «Новый век».
Фото: Сергей Мосев / ИА "Онлайн Тамбов.ру"
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