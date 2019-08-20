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Управляющая компания обманным путем возместила НДС на 200 млн рублей
Сегодня, 07:35
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Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в части незаконного возмещения НДС на сумму более 200 млн рублей, - сообщает «ПроТамбов». В деле фигурирует управляющая компания ООО «ЖилТехСервис», а также ООО «Рандеву» и ООО «Гостиница «Державинская» - бизнес структуры связанные с Алексаняном Сасуном.
По версии правоохранительных органов в прошлом году ООО «Рандеву» заключило с ООО «ЖилТехСервис» договор на проведение ремонта в гостинице «Державинская» на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Де-факто работы проведены не были, далее фиктивные документы были предоставлены в налоговую, чтобы возместить НДС на сумму более 200 миллионов рублей. Деньги вывели через счета фирм-однодневок.
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