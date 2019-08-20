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Принято решение об учреждении новой награды – «Почетный наставник Тамбовской области»
Сегодня, 07:55
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В администрации Тамбовской области принято решение об утверждении новой награды регионального значения - «Почетный наставник Тамбовской области». Уже сегодня в рамках торжественного мероприятия, три жителя области впервые будут удостоены этой награды.
Согласно положению, нагрудным знаком «Почетный наставник Тамбовской области» награждаются лучшие наставники за личные заслуги на протяжении не менее трех лет в содействии молодым (в возрасте до 35 лет) рабочим, специалистам, служащим, участникам областных конкурсов и олимпиад по ряду направлений.
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