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» » Вынесен приговор фермеру, который похитил грант управления сельского хозяйства

Вынесен приговор фермеру, который похитил грант управления сельского хозяйства

Сегодня, 08:52
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Вступил в законную силу приговор в отношении Сторожева В.И., которого суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере, - сообщает «ПРАВО68».

Постановлением администрации Тамбовской области была утверждена государственная программа развития сельского хозяйства, в рамках которой отдельным блоком выделена подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования». В целях практической реализации Государственной программы был разработан порядок проведения конкурсного отбора начинающих фермеров на получение грантов и (или) единовременной помощи.

В соответствии с условиями конкурсного отбора участниками конкурсного отбора являются граждане Российской Федерации, зарегистрированные в качестве глав КФХ и не осуществляющие предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица и (или) не являющихся учредителем коммерческой организации.

Сторожев В.И., заведомо осведомлённый об условиях и основаниях конкурсного отбора начинающих фермеров, который не подходил под требования, решил похитить денежные средства преступным путем. Он обратился в Управление сельского хозяйства Тамбовской области с заявкой на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров на получение грантов и единовременной помощи. Осознавая, что не имеет прав на участие в конкурсном отборе, указал в пункте 11 заявки, заведомо ложные и недостоверные сведения, необходимые для получения гранта.

В дальнейшим с ним было заключено соглашение о предоставлении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, хотя Сторожева В.И. нельзя назвать начинающим фермером, он уже давно работал на земле. Получив обманным путём доступ к денежным средствам, Сторожев В.И. похитил их, потратив на личные нужды, причинив Управлению сельского хозяйства Тамбовской области материальный ущерб в особо крупном размере.
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Вынесен приговор фермеру, который похитил грант управления сельского хозяйства

Сегодня, 08:52
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