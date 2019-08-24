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С мест несанкционированных свалок было вывезено 15326,5 кубометров мусора
Вчера, 07:26
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Администрация города Тамбова совместно с муниципальными учреждениями проводит большую работу по ликвидации в областном центре несанкционированных свалок. Например, в Дирекции благоустройства и озеленения на уборке города занято около 200 человек, ежедневно из городских парков и скверов вывозится около 70 тонн мусора. Всего с начала года с мест несанкционированных свалок было вывезено 15326,5 кубометров мусора.
Большая часть отходов принадлежит лже-операторам, которые работают нелегально и захламляют мусором окраины города. К слову для горожан и гостей города в общественных местах установлено более 900 урн.
Фото: Алексей Бучнев
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