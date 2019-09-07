Артем Александров: «Недопустимо, принимать решения без детального рассмотрения вопроса» Комментариев: 0



Согласно пояснительной записке к проекту решения рост тарифа в сфере водоснабжения составит:

— на 2020 год – 105,95%;

— на 2021 год – 115,66%;

— на 2022 – 104%;

— на 2023 год – 104%.

Рост тарифа в сфере водоотведения составит:

— на 2020 год – 127,24%;

— на 2021 год – 114,12%;

— на 2022 год – 127,56%;

— на 2023 год – 115,59%.



Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров считает, что прежде чем голосовать за тот или иной вопрос в нем необходимо разобраться. «Тема крайне важная и её нельзя пускать на самотек или отдавать частнику на откуп, как и недопустимо, принимать решения без детального рассмотрения вопроса, это касается инвестиционной программы. Пятнадцатилетний опыт взаимодействия с «Российскими коммунальными системами», (именно АО «ТКС» входящее в холдинг «РКС» будет реализовывать инвестпрограмму), показывает, что руководство города де-факто не имеет возможности влиять на частный водоканал, управляемый из Москвы, количество аварийных ситуаций увеличивается. Поэтому внес на рассмотрение председателя городской Думы предложение создать временную комиссию при представительном органе по «Развитию системы водоснабжения и водоотведения в городе Тамбове и деятельности АО «ТКС», - отмечает Артем Александров. На последнем внеочередном заседании городской Думы депутаты согласовали обращении к главе администрации Тамбовской области о повышении тарифов на коммунальные услуги выше установленных индексов.Согласно пояснительной записке к проекту решения рост тарифа в сфере водоснабжения составит:— на 2020 год – 105,95%;— на 2021 год – 115,66%;— на 2022 – 104%;— на 2023 год – 104%.Рост тарифа в сфере водоотведения составит:— на 2020 год – 127,24%;— на 2021 год – 114,12%;— на 2022 год – 127,56%;— на 2023 год – 115,59%.Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров считает, что прежде чем голосовать за тот или иной вопрос в нем необходимо разобраться., - отмечает Артем Александров.



