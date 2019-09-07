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В микрорайоне «Майский» идет полномасштабное строительство детсада
Сегодня, 08:48
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В рамках национального проекта «Демография» в микрорайоне «Майский» идет полномасштабное строительство детского сада «Маленький принц». На данный момент объект готов на 60%. На строительство образовательного учреждения выделено более 232 миллионов рублей.
«Особенность строительства данного детского сада заключается в том, что он возводится в рекордно короткие сроки» - обращает особое внимание заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры области Александр Борзых.
При этом строительные работы находятся на личном контроле главы администрации области Александра Никитина.
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