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В Тамбове прошли обыски у оппозиционеров
Сегодня, 08:29
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Вчера с утра в Тамбове проходили обыски у сторонников оппозиционера Алексея Навального, в частности сотрудники правоохранительных органов пришли к Диане Рудаковой, Анне Нефедовой, Игорю Сливину. Штаб активистов в Тамбове был опечатан.
«У него (ред. Игоря Сливина) изъяли ключи от квартиры и машины, компьютер, ноутбук, внешний жёсткий диск, два телефона, два системных блока и флешку. На его карту наложили арест», – сообщают в штабе Алексея Навального.
В настоящее время проводится расследование дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией.
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