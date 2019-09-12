|
В перинатальном центре Тамбова родился 5 тысячный ребенок
Сегодня, 08:35
Комментариев: 0
Версия для печати
За полтора года работы перинатального центра в городе Тамбове было принято пять тысяч родов. За это время в учреждении родилось 94 двойни и одна тройня. Перинатальный центр областной детской больницы специализируется на помощи при сложных беременностях, а также принимает роды женщин из Тамбова и других муниципальных образований области.
Стоимость проекта составила более 2,6 миллиарда рублей. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назвал открытие перинатального центра подарком всем жителям региона.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.