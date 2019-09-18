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В Уварово найдено тело 18-летнего юноши
Сегодня, 08:02
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту обнаружения на окраине города Уварово тела 18-летнего юноши. Молодой человек ушел из дома накануне вечером и пропал, на звонки он не отвечал.
Знакомые и родственник стали его искать, бездыханное тело парня обнаружили в лесополосе. На теле следов криминального характера не обнаружено.
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