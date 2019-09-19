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МЧС предупреждает жителей области о возможных заморозках
Сегодня, 07:05
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Жителей Тамбовской области ждут неблагоприятные погодные явления: 22 и 23 сентября прогнозируются местами порывы ветра до 20 м/с и значительное похолодание. В ближайшие дни возможны ночные заморозки, температура может опуститься до 0 - +5 градусов, местами до -2.
МЧС предупреждает, о необходимости соблюдения правил безопасности во избежание несчастных случаев.
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