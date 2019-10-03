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Спецслужбы предотвратили возможный теракт в городе Тамбове
На совещании по вопросам безопасности в ЦФО секретарь Совбеза Николай Патрушев в своем выступлении заявил, что спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, в том числе в городе Тамбове.
Николай Патрушев указал руководителям регионов на недостаточный контроль и призвал федеральные и местные власти найти деньги, чтобы защитить уязвимые объекты.
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Осталось совсем немного до IX Международной Покровской ярмарки, которая пройдет в Тамбове 12-13 октября.
На совещании по вопросам безопасности в ЦФО секретарь Совбеза Николай Патрушев в своем выступлении заявил, что спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, в том числе в городе Тамбове.
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