На Покровскую ярмарку приедут послы Франции, Люксембурга, Японии 0 Осталось совсем немного до IX Международной Покровской ярмарки, которая пройдет в Тамбове 12-13 октября.

Спецслужбы предотвратили возможный теракт в городе Тамбове 0 На совещании по вопросам безопасности в ЦФО секретарь Совбеза Николай Патрушев в своем выступлении заявил, что спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, в том числе в городе Тамбове.

Рассказовцы вышли на акцию протеста 0 3 октября в городе Рассказово жители города и района вышли на митинг организованный коммунистами под девизом – «За достойную жизнь на родной земле!».

Снова перенесены сроки открытия стадиона «Спартак» 0 В конце августа заместитель директора стадиона «Спартак» заявил, что стадион будет готов к играм РПЛ не раньше ноября.

В Тамбове сгорел объект культурного наследия возможная причина - поджог 0 Вчера в Тамбове загорелся объект культурного наследия регионального значения по ул. Базарная/Куйбышева, 136/76. Собственник здания муниципальное образование город Тамбов. В связи с тем, что дом деревянный и на участке и внутри здания находилось много мусора, огонь распространился быстро.

До 1 октября не успели завершить работы по реконструкции площади Льва Толстого 0 Работы по реконструкции сквера на площади им. Льва Толстого в городе Тамбове не успели завершить в первоначально обозначенные сроки до 1 октября 2019 года. Стоимость контракта 46 млн рублей, подрядчик - ООО «Гефест».

В Тамбове из сквера «Речной» убрали «Рыбок» 0 В Тамбове из сквера «Речной», где располагается фонтан, убрали рыбок, новость вызвала неоднозначную реакцию среди горожан.

Жители города не могут дозвониться до «горячей линии» по вопросам теплоснабжения 0 На базе Центральной городской диспетчерской службы по телефону 72-61-09 работает специальная «горячая линия» по вопросам пуска тепла. По сообщению администрации города Тамбова вчера на телефон «горячей линии» на 15 часов поступило 103 звонка от жителей Тамбова.

Жители города Рассказово выйдут на митинг 0 Завтра в 16.00 в городе Рассказово в сквере «Текстильщик» (ул. Комитетская, 18) состоится митинг, где будут рассмотрены важные для города и района темы: отчуждение территории под нужды церкви, о попытках разработки титано-циркониевых руд в районе села Никольское, о ситуации на рынке труда и

В Арбитражный суд Тамбовской области подан иск, где третьим лицом выступает Евгения Уваркина 0 ООО «Группа Компаний «Русагро» подало в Арбитражный суд Тамбовской области исковое заявление о взыскании 1,16 млрд рублей с ООО «Агроснабсахар», третьим лицом в деле выступает мэр города Липецка Евгения Уваркина.

Внимание: пропал молодой человек 0 В Тамбовской области родственники, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов разыскивают 17-летнего Казарина Максима из села Донское Тамбовского района, который пропал 27 сентября.

В Тамбовской области требуют ограничить деятельность питейных заведений в жилых домах 0 В Тамбовской области стартовал сбор подписей об ограничении розничной торговли алкоголем, в том числе в жилых многоквартирных домах.

Липе в Староюрьевском районе, установили памятную табличку «Памятник живой природы» 0 Липа-долгожитель, которой почти 150 лет, растущая в Староюрьевском районе, в апреле текущего года получила официальный статус «Дерево – памятник живой природы».

Рассказовцам присвоили почетное звание «посол посткроссинга» 0 1 октября 2019 года исполняется 150 лет почтовой открытке, к данной знаменательной дате присоединилось объединение «Малая родина».

В северной части Тамбова произошло ДТП: пассажир в коме 0 Ночью в северной части города Тамбова на перекрестке улиц Ореховая и Чичерина произошло ДТП: иномарка протаранила отечественную легковушку.

«Тамбов» после игры остался в зоне вылета 0 В 11 туре российской премьер лиги «Крылья Советов» дома принимали «Тамбов», самарцы победили со счетом 2:0.

За 8 месяцев 2019 года алиментов взыскано на 134,5 млн рублей 0 Территориальными отделами судебных приставов ФССП России по Тамбовской области за 8 месяцев 2019 года алиментов взыскано на общую сумму 134,5 млн рублей.

ФК «Тамбову» с нового сезона запретят играть на стадионе «Мордовия Арена» 0 Директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев сообщил, что с сезона-2020/21 футбольному клубу «Тамбов» запретят проводить домашние матчи на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, - сообщает www.championat.com.