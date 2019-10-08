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Новым заместителем главы администрации города Тамбов назначен Алексей Власов
Сегодня, 07:56
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Глава города Тамбова Наталия Макаревич приняла решение о новых кадровых назначениях. Алексей Власов стал заместителем главы администрации города по вопросам деятельности контрольного комитета, управления делами, комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций и других направлений.
Долгое время Алексей Власов отвечал за дорожное направление в городе Тамбове, в течение 9 лет был руководителем МКУ «Дирекция городских дорог». В бытность Юрия Рогачева также был его заместителем, пришлось ему и поработать в Москве в должности заместителя руководителя управления ФКУ «Центравтомагистраль».
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