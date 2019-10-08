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В центре Тамбова проводят археологические раскопки
Сегодня, 08:08
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В центре города Тамбова в районе улицы Советская проводятся археологические раскопки, в работах принимает участие «Межрегиональный центр археологических исследований». Экспедицией руководят археолог Николай Моисеев и Сергей Попугаев.
Во время раскопок уже нашли тысячи старинных предметов, в том числе, стекло, керамику, бутылки рубежа 19-20 веков, монеты. Археологи умудрились собрать и коллекцию курительных трубок конца 18–19 веков. Работы планируют закончить через две-три недели.
«В историческом центре Тамбова впервые проводятся археологические раскопки такого масштаба. Первичная задача археологии - это даже не обнаружение артефактов. Важно реконструировать облик этой территории в разные строительные этапы. Что здесь было в восемнадцатом веке? Что в девятнадцатом? Что в двадцатом?», - рассказал порталу «ТОП68» Сергей Попугаев.
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