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Поселок Строитель почти неделю живет без нормального водоснабжения
Сегодня, 07:07
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Почти неделю жители поселка Строитель в Тамбовском районе вынуждены получать холодное водоснабжение по графику. Вот только пользоваться такой водой крайне сложно, качество оставляет желать лучшего. Причина аварии в многочисленных порывах на магистральном водопроводе.
Как пояснили специалисты хозяйственного центра, трубы проходят в поле под землей и обнаружить порыв зачастую возможно только тогда, когда происходит розлив воды по поверхности.
«Администрация Цнинского сельсовета сообщает, что пуско-наладочные работы ещё продолжаются. Для дополнительной прокачки воды нам необходимо на некоторое время приостановить горячее водоснабжение домов, запитанных от котельной Южного микрорайона», - информация опубликована в группе сельского совета в социальных сетях.
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