Поселок Строитель почти неделю живет без нормального водоснабжения Комментариев: 0



Как пояснили специалисты хозяйственного центра, трубы проходят в поле под землей и обнаружить порыв зачастую возможно только тогда, когда происходит розлив воды по поверхности.



«Администрация Цнинского сельсовета сообщает, что пуско-наладочные работы ещё продолжаются. Для дополнительной прокачки воды нам необходимо на некоторое время приостановить горячее водоснабжение домов, запитанных от котельной Южного микрорайона», - информация опубликована в группе сельского совета в социальных сетях. Почти неделю жители поселка Строитель в Тамбовском районе вынуждены получать холодное водоснабжение по графику. Вот только пользоваться такой водой крайне сложно, качество оставляет желать лучшего. Причина аварии в многочисленных порывах на магистральном водопроводе.Как пояснили специалисты хозяйственного центра, трубы проходят в поле под землей и обнаружить порыв зачастую возможно только тогда, когда происходит розлив воды по поверхности.«Администрация Цнинского сельсовета сообщает, что пуско-наладочные работы ещё продолжаются. Для дополнительной прокачки воды нам необходимо на некоторое время приостановить горячее водоснабжение домов, запитанных от котельной Южного микрорайона», - информация опубликована в группе сельского совета в социальных сетях.



