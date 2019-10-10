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«В картинах — моя душа»
Сегодня, 07:57
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В Тамбовской областной картинной галерее открылась выставка работ пациентов психиатрической больницы «Тайны душевного созерцания». Стоит отметить, что галерея сотрудничает с лечебным учреждением около 20 лет.
«Наша галерея открыта и для профессиональных, и для самодеятельных, и для «особых» художников», — отмечает директор ТОКГ Тамара Шестакова.
На выставке представлены работы 10 авторов в различных жанрах и техниках. Лейла Кулова выставила две работы, но у девушки уже много интересных картин, написанных маслом и гуашью, планируется организация персональной выставки. «Рисование мне приносит радость, — сообщила Лейла. — В картинах — моя душа».
Фото – Тамбовская жизнь
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