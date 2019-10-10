«В картинах — моя душа» Комментариев: 0



«Наша галерея открыта и для профессиональных, и для самодеятельных, и для «особых» художников», — отмечает директор ТОКГ Тамара Шестакова.

На выставке представлены работы 10 авторов в различных жанрах и техниках. Лейла Кулова выставила две работы, но у девушки уже много интересных картин, написанных маслом и гуашью, планируется организация персональной выставки. «Рисование мне приносит радость, — сообщила Лейла. — В картинах — моя душа».



Фото – Тамбовская жизнь В Тамбовской областной картинной галерее открылась выставка работ пациентов психиатрической больницы «Тайны душевного созерцания». Стоит отметить, что галерея сотрудничает с лечебным учреждением около 20 лет.«Наша галерея открыта и для профессиональных, и для самодеятельных, и для «особых» художников», — отмечает директор ТОКГ Тамара Шестакова.На выставке представлены работы 10 авторов в различных жанрах и техниках. Лейла Кулова выставила две работы, но у девушки уже много интересных картин, написанных маслом и гуашью, планируется организация персональной выставки. «Рисование мне приносит радость, — сообщила Лейла. — В картинах — моя душа».Фото – Тамбовская жизнь



