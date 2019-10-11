Жители Тамбова продолжают бороться за улицу Комсомольская Комментариев: 0



«Улица преобразилась, много сделано. Но особо важно, что улица в прошлом году приобрела имя святителя Луки», - заявил губернатор Александр Никитин.

Причем процедура переименования улицы была нарушена, поскольку подобное решение должно приниматься с учетом мнения проживающего на улице населения. До настоящего времени инициативная группа горожан борется с незаконным решением.



«Кстати в музее Луки научные сотрудники тоже были категорически против переименования. В музее есть находка - крышка от посылки, письма, которые приходили на адрес владыки. И там везде написано Комсомольская», - отмечает краевед Олег Карнаухов. Мероприятия, посвященные международной Покровской ярмарке в Тамбове, начались с официального открытия улицы имени Архиепископа Луки после масштабного благоустройства. Напомним, ранее участок улицы назывался Комсомольской, но по просьбе Тамбовской Епархии РПЦ депутаты Тамбовской городской Думы ее переименовали.«Улица преобразилась, много сделано. Но особо важно, что улица в прошлом году приобрела имя святителя Луки», - заявил губернатор Александр Никитин.Причем процедура переименования улицы была нарушена, поскольку подобное решение должно приниматься с учетом мнения проживающего на улице населения. До настоящего времени инициативная группа горожан борется с незаконным решением.«Кстати в музее Луки научные сотрудники тоже были категорически против переименования. В музее есть находка - крышка от посылки, письма, которые приходили на адрес владыки. И там везде написано Комсомольская», - отмечает краевед Олег Карнаухов.



