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180 тысяч человек посетили Покровскую ярмарку
Сегодня, 08:02
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С размахом прошла IX Международная Покровская ярмарка, по оценкам организаторов за два дня ее посетило более 180 тысяч человек это новый рекорд. Всего было 1500 тысячи участников из 50 регионов и 5 стран мира.
По словам главы администрации Тамбовской области Александра Никитина торговый оборот ярмарки – 2019 года уже превысил показатели прошлого года. В номинации «Лучший участник IX Международной Покровской ярмарки среди городов Тамбовской области» победу завоевал город Уварово.
Самое оригинальное блюдо старинной русской кухни оказалось у Уметского района. В заключительный день Покровской ярмарки на фестивале «Тамбовская картошка» приготовили угощения для всех желающих. По традиции губернатор Александр Никитин помог с розжигом топок и добавил в картофель незаменимый ингредиент — соль.
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