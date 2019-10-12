Многодетным семьям в Тамбовском районе предоставили землю на болоте 0 В Тамбовском районе разгорается скандал, связанный с предоставлением льготным категориям граждан земельных участков.

На севере Тамбова появились новые светофоры 0 В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе Тамбове на участке ул. Магистральная от ул. Рылеева до ул. Мичуринская оборудовали два новых пешеходных перехода, установили барьерные ограждения и два светофора.

180 тысяч человек посетили Покровскую ярмарку 0 С размахом прошла IX Международная Покровская ярмарка, по оценкам организаторов за два дня ее посетило более 180 тысяч человек это новый рекорд. Всего было 1500 тысячи участников из 50 регионов и 5 стран мира.

Проблемный дом по ул. Рылеева, 46 планируют достроить до конца года 0 Проблемный многоквартирный дом по ул. Рылеева, 46 в городе Тамбова должны достроить до конца года, об этом заявили представители застройщика ООО «СК Жупиков» во время выездного заседания Общественного совета дольщиков и собственников жилья.

В Токаревском районе произошло смертельное ДТП - погиб 14-летний мальчик 0 В Токаревском районе произошло смертельное ДТП - погиб 14-летний мальчик, автомобиль попал в аварию, перевернулся и улетел с трассы в поле.

Фашистских коллаборационистов назвали воинами-интернационалистами 0 Французская делегация во главе с послом Франции Сильви Берманн принимает участие в IX Международной Покровской ярмарке.

Жители Тамбова продолжают бороться за улицу Комсомольская 0 Мероприятия, посвященные международной Покровской ярмарке в Тамбове, начались с официального открытия улицы имени Архиепископа Луки после масштабного благоустройства. Напомним, ранее участок улицы назывался Комсомольской, но по просьбе Тамбовской Епархии РПЦ депутаты Тамбовской городской Думы ее

«В картинах — моя душа» 0 В Тамбовской областной картинной галерее открылась выставка работ пациентов психиатрической больницы «Тайны душевного созерцания».

В центре Тамбова перекроют ряд улиц 0 Сегодня в Тамбове стартует международная Покровская ярмарка.

Поселок Строитель почти неделю живет без нормального водоснабжения 0 Почти неделю жители поселка Строитель в Тамбовском районе вынуждены получать холодное водоснабжение по графику.

На севере Тамбова изменилось время действия дорожных знаков 0 Как сообщает комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, изменилось время действия дорожных знаков в северной части города Тамбова.

«Лир. Предсказание» - новое прочтение Шекспира 0 Уже на этих выходных Тамбовский молодежный театр приготовил для своих гостей премьеру 2019 года - «Лир. Предсказание», билеты еще есть в продаже.

В центре Тамбова проводят археологические раскопки 0 В центре города Тамбова в районе улицы Советская проводятся археологические раскопки, в работах принимает участие «Межрегиональный центр археологических исследований». Экспедицией руководят археолог Николай Моисеев и Сергей Попугаев.

Новым заместителем главы администрации города Тамбов назначен Алексей Власов 0 Глава города Тамбова Наталия Макаревич приняла решение о новых кадровых назначениях.

В Тамбове пройдёт всероссийская акция «Корзина доброты» 0 С 10 по 12 октября в супермаркетах «Пятёрочка» пройдёт всероссийская акция «Корзина доброты», которую координирует фонд продовольствия «Русь».

Девушка в городе Рассказово провалилась в люк 0 В городе Рассказово произошло ЧП – молодая девушка 17 лет провалилась вечером в открытый люк на улице Салмановка.

Молодая девушка из Тамбовской области пропала в Москве 0 Следственные органы проводят проверку по факту исчезновения Калининой Светланы Сергеевны, 1996 года рождения, которая перестала выходить на связь с весны текущего года.

Сотни жителей Тамбовского района мерзнут без отопления 0 По информации администрации Тамбовской области пуск тепла произведен в 96,1% многоквартирных домов региона.

Арсен Габуев: «Результат команды сейчас не удовлетворительный» 0 Президент ФК «Тамбов», заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев прокомментировал ситуацию с футбольным клубом на фоне последних неудач команды.