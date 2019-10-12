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На севере Тамбова появились новые светофоры
Сегодня, 08:31
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе Тамбове на участке ул. Магистральная от ул. Рылеева до ул. Мичуринская оборудовали два новых пешеходных перехода, установили барьерные ограждения и два светофора.
Один из светофоров установлен в районе дома №5 по ул. Магистральная, а второй у дома №19. Новые «зебры» заменят старые: скорой уберут переходы в районе домов №15 и №25 по улице Магистральная.
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