Жители Мичуринска о ситуации с теплоснабжением: «Опять обманули, причем дважды» Комментариев: 0



По словам первого заместителя главы администрации города Дмитрия Коновалова, данный участок был отсечён, в настоящее время проводятся ремонтные работы. Сами жители в комментариях пишут, что уже не верят обещаниям местных властей, которые не могут в обозначенные сроки стабилизировать ситуацию в городе:



«Опять обманули, причем дважды. Утром звонила, мне сказали, что прорыв и его постараются устранить до вечера. Звоню вечером, оказывается ремонтные работы уже перенесли на завтра».



Кстати, сложная ситуация с теплоснабжением не только в Мичуринске, сложилась критическая ситуация в Тамбовском районе, где целый жилой микрорайон в селе Донское по ул. Молодежная до настоящего времени находиться без отопления.

«На дворе уже середина октября, а в с. Донское так и не дали отопление!В квартире температура не поднимается выше 14 градусов! Примите, пожалуйста, меры! Администрация донского сельсовета никак не реагирует», - пишет Кабакова Надежда. В городе Мичуринске напряженной остается ситуация с пуском теплоснабжения в жилые дома. После крупной коммунальной аварии в микрорайоне второй Мичуринск произошел очередной порыв магистрали на ул. Клубная.По словам первого заместителя главы администрации города Дмитрия Коновалова, данный участок был отсечён, в настоящее время проводятся ремонтные работы. Сами жители в комментариях пишут, что уже не верят обещаниям местных властей, которые не могут в обозначенные сроки стабилизировать ситуацию в городе:«Опять обманули, причем дважды. Утром звонила, мне сказали, что прорыв и его постараются устранить до вечера. Звоню вечером, оказывается ремонтные работы уже перенесли на завтра».Кстати, сложная ситуация с теплоснабжением не только в Мичуринске, сложилась критическая ситуация в Тамбовском районе, где целый жилой микрорайон в селе Донское по ул. Молодежная до настоящего времени находиться без отопления.«На дворе уже середина октября, а в с. Донское так и не дали отопление!В квартире температура не поднимается выше 14 градусов! Примите, пожалуйста, меры! Администрация донского сельсовета никак не реагирует», - пишет Кабакова Надежда.



