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Жители Мичуринска о ситуации с теплоснабжением: «Опять обманули, причем дважды»
Сегодня, 08:10
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В городе Мичуринске напряженной остается ситуация с пуском теплоснабжения в жилые дома. После крупной коммунальной аварии в микрорайоне второй Мичуринск произошел очередной порыв магистрали на ул. Клубная.
По словам первого заместителя главы администрации города Дмитрия Коновалова, данный участок был отсечён, в настоящее время проводятся ремонтные работы. Сами жители в комментариях пишут, что уже не верят обещаниям местных властей, которые не могут в обозначенные сроки стабилизировать ситуацию в городе:
«Опять обманули, причем дважды. Утром звонила, мне сказали, что прорыв и его постараются устранить до вечера. Звоню вечером, оказывается ремонтные работы уже перенесли на завтра».
Кстати, сложная ситуация с теплоснабжением не только в Мичуринске, сложилась критическая ситуация в Тамбовском районе, где целый жилой микрорайон в селе Донское по ул. Молодежная до настоящего времени находиться без отопления.
«На дворе уже середина октября, а в с. Донское так и не дали отопление!В квартире температура не поднимается выше 14 градусов! Примите, пожалуйста, меры! Администрация донского сельсовета никак не реагирует», - пишет Кабакова Надежда.
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