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Акции губернатора Александра Никитина взлетели вверх
Сегодня, 08:28
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Агентство «ПолитБрокер» вновь повысило акции главы администрации области Александра Никитина, которые все растут и растут. В тамбовских телеграмм-каналах, которые курирует администрация Тамбовской области этот рост связывают с успешной организацией и проведением IX Международной Покровской ярмарки в Тамбове. В частности губернатор помог поварам приготовить картофель для гостей ярмарки, помог с розжигом топок и добавил в картофель — соль.
Кроме того Александр Никитин встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а еще раньше с председателем Правительства РФ, где заявил о скором открытии новой школы в Мичуринске.
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