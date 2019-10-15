Депутат призвал главу Тамбова, навести порядок в сфере общественных перевозок Комментариев: 0



«За те «рыдваны», на которых приходится порой ездить надо ещё пассажирам доплачивать. Подняли оплату-улучшаете сервис!!! А пока идёт просто обдираловка пассажиров, деваться то некуда, ИП в чьих руках перевозки-хозяева ситуации», - пишет Светлана Малыгина.



В конце июля на заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров обратился к руководству администрации города с предложением профильному комитету провести мониторинг, каким образом повышение платы за проезд отразиться на модернизации системы общественных перевозок. Прошло несколько месяцев, ответа, плана действий, промежуточных результатов мониторинга – нет.



«На улицах Тамбова мы можем встретить автобусы из Москвы, Краснодарского края, «Города воинской славы» и так далее, которые в других регионах уже отработали свой срок. Цены за проезд растут, а качество падает это не мое умозаключение, а жителей города. Не говоря про работу общественного транспорта в вечернее время, теневую и коррупционную составляющую», - отмечает депутат Артем Александров.



Отдельного внимания заслуживает ситуация с так называемыми задвоенными талонами, в Мичуринске некоторых осудили, часть находится на скамье подсудимых. А как обстоят дела в городе Тамбове? Лишь МУП «Тамбовгортранс» получил убытков более 13 млн рублей. По мнению депутата в этом виноваты не одиночки, которые по ночам печатали фальшивые талоны, речь идет об организованной преступной группировке. В адрес главы города Тамбова депутат направил обращение с просьбой взять вопрос под личный контроль, также будут обращения в правоохранительные органы. Жители города Тамбова продолжают жаловаться на ситуацию в сфере общественных перевозок. Основные замечания связанны с эксплуатацией старых транспортных средств, неудобной работой в вечернее время и другие моменты.«За те «рыдваны», на которых приходится порой ездить надо ещё пассажирам доплачивать. Подняли оплату-улучшаете сервис!!! А пока идёт просто обдираловка пассажиров, деваться то некуда, ИП в чьих руках перевозки-хозяева ситуации», - пишет Светлана Малыгина.В конце июля на заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров обратился к руководству администрации города с предложением профильному комитету провести мониторинг, каким образом повышение платы за проезд отразиться на модернизации системы общественных перевозок. Прошло несколько месяцев, ответа, плана действий, промежуточных результатов мониторинга – нет.«На улицах Тамбова мы можем встретить автобусы из Москвы, Краснодарского края, «Города воинской славы» и так далее, которые в других регионах уже отработали свой срок. Цены за проезд растут, а качество падает это не мое умозаключение, а жителей города. Не говоря про работу общественного транспорта в вечернее время, теневую и коррупционную составляющую», - отмечает депутат Артем Александров.Отдельного внимания заслуживает ситуация с так называемыми задвоенными талонами, в Мичуринске некоторых осудили, часть находится на скамье подсудимых. А как обстоят дела в городе Тамбове? Лишь МУП «Тамбовгортранс» получил убытков более 13 млн рублей. По мнению депутата в этом виноваты не одиночки, которые по ночам печатали фальшивые талоны, речь идет об организованной преступной группировке. В адрес главы города Тамбова депутат направил обращение с просьбой взять вопрос под личный контроль, также будут обращения в правоохранительные органы.



