Девочка в слезах просила у пассажиров 12 рублей Комментариев: 0



При этом по мнению депутата гордумы нельзя делать из всех работников общественных перевозок – упырей, которые хотят лишь нашей крови. «Большинство из них ответственно подходят к своей работе, пашут на износ, зарабатывая не только гроши, но и хронические заболевания, некоторые даже умирают за баранкой транспортных средств. Источник проблем в сфере общественных перевозок, прежде всего, заключается в создании порочной системы, отсутствия должного контроля со стороны городских служб и чиновников, наглостью отдельных владельцев фирм-перевозчиков, когда главное выжить по максимуму прибыли», - считает Артем Александров.



Ранее депутат раскритиковал резкое повышение платы за проезд. «Прежде чем повышать плату за проезд, перевозчики, в том числе частники, должны были принять меры по обновлению подвижного состава (даже частично за счет привлечения кредитных средств). Каждый раз нас уверяют - после очередного повышения платы ситуация улучшиться, но как устраивали перевозчики гонки на де-факто списанных автобусах отравляющих все вокруг, так продолжают это делать. Цены за проезд растут, а качество падает», - заявлял депутат. Федеральные СМИ пишут, что в Тамбове произошла очередная вопиющая ситуация - кондуктор маршрута №18С заставила несовершеннолетнюю девочку просить деньги у пассажиров, так как ее транспортная карта не сработала. Девочка в слезах просила у пассажиров 12 рублей. С подобными фактами откровенного хамства жители города Тамбова сталкиваются постоянно, недавно пенсионеру, в автобусе чуть ли не выбили глаз.При этом по мнению депутата гордумы нельзя делать из всех работников общественных перевозок – упырей, которые хотят лишь нашей крови. «Большинство из них ответственно подходят к своей работе, пашут на износ, зарабатывая не только гроши, но и хронические заболевания, некоторые даже умирают за баранкой транспортных средств. Источник проблем в сфере общественных перевозок, прежде всего, заключается в создании порочной системы, отсутствия должного контроля со стороны городских служб и чиновников, наглостью отдельных владельцев фирм-перевозчиков, когда главное выжить по максимуму прибыли», - считает Артем Александров.Ранее депутат раскритиковал резкое повышение платы за проезд. «Прежде чем повышать плату за проезд, перевозчики, в том числе частники, должны были принять меры по обновлению подвижного состава (даже частично за счет привлечения кредитных средств). Каждый раз нас уверяют - после очередного повышения платы ситуация улучшиться, но как устраивали перевозчики гонки на де-факто списанных автобусах отравляющих все вокруг, так продолжают это делать. Цены за проезд растут, а качество падает», - заявлял депутат.



