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Силовики нагрянули с обыском в кабинет вице-губернатора Сергея Иванова
Сегодня, 15:17
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Сегодня сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обыском в кабинет заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова, - сообщает «ПроТамбов». В рамках оперативных мероприятий изымаются документы из кабинета заместителя Александра Никитина, который располагается в управлении сельского хозяйства области. Некоторые сотрудники управления уже разошлись по домам.
На днях был задержан другой вице-губернатор Глеб Чулков, ранее у него также проходили обыски в рабочем кабинете.
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