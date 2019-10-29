|
Возможная причина неприятного запаха – нарушение в работе канализации
Сегодня, 09:33
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове приступила к работе группа по установлению природы неприятного запаха, который последнее время одолевает жителей областного центра. Рабочая группа была создана по инициативе глава города Наталии Макаревич. Стоит отметить, что лишь за неделю в городскую центральную диспетчерскую службу поступило порядка 90 обращений от жителей с жалобами на сильный зловонный запах. Большинство жалоб поступило от горожан, проживающих на улицах: Моршанское шоссе, Советская, Подвойского, Чичканова, Рабочая, Пензенская, 2-я Шацкая.
На первом совещании рабочей группы была обозначена одна из возможных причин – нарушение в работе городской канализации. При этом руководители тамбовского водоканала отрицают свою причастность к данной проблеме.
«Если бы это было из канализационной сети, место, куда это всё собирается, – это очистные сооружения. Там бы мы это нашли», - заявил управляющий АО «ТКС» Геннадий Иващенко.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.