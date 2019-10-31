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Кристина Четырина назначена новым заместителем главы администрации города Тамбова
Сегодня, 06:54
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С 1 ноября и.о. заместителя главы администрации города Тамбова по вопросам экономики назначена Кристина Четырина. 28-летняя Кристина Сергеевна имеет два высших образования ТГУ им. Г.Р. Державина по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция».
Ранее работала главным специалистом отдела в администрации области, а потом помощником заместителя главы администрации области Александра Ганова. Последнее место работы руководитель проекта в ООО «Ладесол-Тамбов», генеральный директор компаний: ООО «ЭнергоЦентр-Уварово» и ООО «УК Энергоцентр».
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