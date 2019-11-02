|
Проезд в районе магазина «Бегемот» по улице Пензенской открыт
Вчера, 08:17
Комментариев: 0
Версия для печати
Завершаются работы по открытию дороги по ул. Пензенская на участке от К. Маркса до Советской, которая долгие годы была закрыта. Проезд был закрыт постановлением администрации города Тамбова еще в 2015 году в связи со строительными работами.
Ранее портал «ПроТамбов» сообщал, что застройщик ООО «Ремстроймонтаж» отказался самостоятельно вывозить строительные бытовки с занятой им проезжей части. В настоящее время работы по расчистке проезда выполняются, в том числе силами городских служб.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.