«Мне чужие болезни не нужны» 0 Проводится служебная проверка, связанная с внесением несуществующей записи о приеме в лечебном учреждении.

Неприятный запах в Тамбове может быть связан с деятельностью предприятий 0 Продолжает свою работу рабочая группа при администрации города Тамбова по вопросу установления неприятного запаха сероводорода (канализации), который последнее время одолевал жителей областного центра.

Родственники ветерана-инвалида не могут получить средства реабилитации 0 В редакцию информационного агентства «Тамбов-информ» обратились родственники ветерана ВОВ, труженика тыла Петра Ивановича Кириллова, которого постиг серьезный недуг, и он стал инвалидом первой группы. Тамбовское региональное отделение ФСС в рамках программы реабилитации должно обеспечить инвалида

Матч закончился победой ФК «Тамбов» 0 На выезде наша футбольная команда «Тамбов» одержала победу в матче с ФК «Сочи» со счетом 2:1.

Проезд в районе магазина «Бегемот» по улице Пензенской открыт 0 Завершаются работы по открытию дороги по ул. Пензенская на участке от К. Маркса до Советской, которая долгие годы была закрыта. Проезд был закрыт постановлением администрации города Тамбова еще в 2015 году в связи со строительными работами.

Более чем в два раза увеличилась заболеваемость корью в Тамбовской области 0 В сентябре 2019 г. зарегистрировано 5 случаев заболевания корью (в сентябре 2018 г. случаев заболевания корью не было).

МФЦ 11 лет 0 11 лет назад в Тамбовской области был открыт первый многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. По словам директора ТОГКУ «МФЦ» Любови Третьяковой за это время пройдет большой путь.

Кристина Четырина назначена новым заместителем главы администрации города Тамбова 0 С 1 ноября и.о. заместителем главы администрации города Тамбова по вопросам экономики назначена Кристина Четырина.

Городская Дума отказалась согласовывать установку памятника Герою Советского Союза 0 Руководство Тамбовской городской Думы вновь отказалось включать памятник герою Советского Союза, лётчику-штурмовику Ивану Драченко в перечень предложений о возведении художественных объектов в городе Тамбове теперь и на 2020 год. Первоначально памятник планировали установить ко Дню Победы в текущем

Экс-начальник жилнадзора приговорен к четырем годам колонии 0 Вынесен приговор бывшему начальнику управления государственного жилищного надзора Тамбовской области Сергею Захарцеву, которого признали виновным в получении взятки в общей сложности 700 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении депутата областной Думы 0 Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя АИЖК Тамбовской области, депутата законодательного собрания от «партии власти» Михаила Шубина. Депутата обвиняют в превышение должностных полномочий.

За счет бюджетных средств в Тамбове достроят три проблемных дома 0 С Фондом защиты прав граждан подписано соглашение о софинансировании завершения строительства трех проблемных объектов в Тамбове.

Возможная причина неприятного запаха – нарушение в работе канализации 0 В Тамбове приступила к работе группа по установлению природы неприятного запаха, который последнее время одолевает жителей областного центра.

Обсуждение вопроса о премиях: «Не превращайте заседание Думы в дискуссию» 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение о единовременных премиях лицам, замещающим отдельные муниципальные должности.

Депутаты согласовали повышение тарифа на водоотведение на 27,2% 0 Сегодня депутаты Тамбовской городской Думы согласовали повышение индекса роста платы за услуги ЖКХ на 8,4% для жителей города в 2020 году. При этом согласно инвестпрограмме плата за водоотведение с 1 июля 2020 года повысится на 27,2 %.

В Тамбове в воздухе зафиксировали наличие сероводорода 0 После массовых жалоб жителей города Тамбова на неприятный запах в атмосферном воздухе специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии зафиксировали наличие сероводорода.

В Тамбове открылся новый детский сад «Медвежонок» 0 На севере города Тамбова по улице Селезневской открылся новый детский сад «Медвежонок», который сможет принять более 300 детей.

Избиратели предлагают поощрять депутатов – похлёбкой 0 Планы депутатов Тамбовской городской Думы продавить решение о выплате себе премий вызвали серьезную критику общественности.

«Таксист под кайфом. Около 12 машин повреждено» 0 В районе дома №130 по улице Мичуринской в Тамбове неадекватный водитель протаранил более 10 автомобилей.

В Тамбове планируют построить мост через реку Студенец 0 В рамках программы комплексного развития инфраструктуры в городе Тамбове планируют построить два пешеходных моста.