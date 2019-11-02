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Матч закончился победой ФК «Тамбов»

Вчера, 08:29
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Матч закончился победой ФК «Тамбов» На выезде наша футбольная команда «Тамбов» одержала победу в матче с ФК «Сочи» со счетом 2:1. На 41-й минуте Михаил Костюков забил, через три минуты Кристиан Нобоа из ФК «Сочи» выровнял счёт. Во втором тайме горожане забили ещё один гол на 56-й минуте, исход матча решил мяч Георгия Мелкадзе.
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