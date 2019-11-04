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Проезд под железнодорожным мостом откроют через несколько дней
На днях должны были открыть проезд под железнодорожным мостом в районе улиц Коммунальной и Гастелло в городе Тамбове. Проезд для транспортных средств должны были открыть 7 ноября, но согласно постановлению администрации, ограничение продлили до 10 ноября.
АО «Российские железные дороги» приступили к ремонту железнодорожного моста в сентябре.
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