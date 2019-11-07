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Три в одном: детский сад, ФАП и дом культуры
Сегодня, 06:53
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В селе Каменные Озерки Рассказовского района завершились работы по ремонту здания социокультурного комплекса. Теперь в одном месте будет располагаться: детский сад, ФАП и филиал дома культуры. Центр был создан на базе бывшего филиала Платоновской школы. На реконструкцию учреждения из бюджета муниципального образования было выделено около пяти миллионов рублей.
«Мне всё очень понравилось. Садик новый, современный, а главное нашим детям будет комфортно в нём находиться, ведь родителю, когда он оставляет ребенка практически на весь день, очень важно знать, что его чадо в безопасности и в надежных руках воспитателей», - сказала мама воспитанников детсада.
В настоящее время в дошкольное образовательное учреждение засчитано шесть детей.
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