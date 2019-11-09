Задержан Руслан Шамоян 0 В отношении бизнесмена Руслана Шамояна возбуждено уголовное дело, по ходатайству правоохранительных органов ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Тамбове выступила «Лампочка» 0 В арт-кафе ДК с девчачьим регги-панком выступила певица «Лампочка» — Юлия Черняева.

В центре Тамбова обрушился канализационный коллектор 0 На улице Коммунальная в районе дома № 13 в городе Тамбове обрушился канализационный коллектор диаметром 300 мм.

За организацию азартных игр вместо уголовного дела предложили назначить штраф 0 Следователь по особо важным делам СУ СК России по Тамбовской области инициировал прекращение уголовного дела в отношении лиц, организовавших азартные игры, - сообщает «ПРАВО68».

Поручение представителя Президента по реконструкции площади Льва Толстого – не выполнено 0 До 7 ноября должны были завершить работы по реконструкции сквера на площади им. Льва Толстого в городе Тамбове.

В «Доме молодежи» на школьника упала боксерская груша: возбуждено уголовное дело 0 На днях во время тренировки в «Доме молодёжи» в городе Тамбове на школьника упала боксёрская груша, он получил открытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости.

Солдаты, чьей воли? 0 Последние годы в Тамбовской области активно увековечивают память так называемых «солдат поневоле», (malgré-nous) призванных во время Второй мировой войны с оккупированных территорий в вооружённые силы национал-социалистической Германии и в Ваффен-СС. Основной посыл – мол, мобилизованные были

Глава города Тамбова продолжает укреплять позиции в медиарейтинге 0 Глава города Тамбова согласно информации подготовленной аналитической системой «Рейтинг-центр» занимает второе место в региональном медиарейтинге, - сообщает lifetambov.ru.

Дом Асеева освободили от «гробика» 0 Сцену, расположенную перед входом усадьбы Асеева в Тамбове демонтируют. Решение было принято руководством учреждения.

Три в одном: детский сад, ФАП и дом культуры 0 В селе Каменные Озерки Рассказовского района завершились работы по ремонту здания социокультурного комплекса.

Городские чиновники отказалась согласовывать установку арт-объекта в честь хоккеистов 0 Инициативная группа жителей города Тамбова, проживающая в районе ул. Чичанова, Володарского, Рабочей в течение полугода добивается согласования установки на территории сквера «Спортивный» арт-объекта в виде хоккейных ворот с клюшкой.

Жители Тамбова: «Прекращайте этот дурдом, хватит» 0 С понедельника на отдельных маршрутах городского транспорта в Тамбове тестируют оплату проезда при входе, речь идет об автобусах, на маршрутах №1, 18, 44, 50, 55. Горожане эксперимент восприняли достаточно негативно.

Проезд под железнодорожным мостом откроют через несколько дней 0 На днях должны были открыть проезд под железнодорожным мостом в районе улиц Коммунальной и Гастелло в городе Тамбове.

Экс-глава сельсовета отказался возмещать похищенные 42 тыс. рублей 0 Прокуратура Инжавинского района направила в суд заявление о взыскании с бывшего главы одного из сельских советов муниципального района – 42 тысяч рублей, который он похитил в бытность, когда возглавлял сельсовет.

Коммунисты вышли на митинг в честь годовщины октябрьской революции 0 Сегодня в Тамбове на площади В. Ленина прошел традиционный митинг, посвященный очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Состоялась конференция Тамбовского регионального отделения «Единой России» 0 Вчера состоялась XXXI конференция Тамбовского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Тамбовская область приняла более двух тысяч соотечественников 0 С начала года Тамбовская область приняла 2136 участников программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членов их семей.

«Мне чужие болезни не нужны» 0 Проводится служебная проверка, связанная с внесением несуществующей записи о приеме в лечебном учреждении.

Неприятный запах в Тамбове может быть связан с деятельностью предприятий 0 Продолжает свою работу рабочая группа при администрации города Тамбова по вопросу установления неприятного запаха сероводорода (канализации), который последнее время одолевал жителей областного центра.

Родственники ветерана-инвалида не могут получить средства реабилитации 0 В редакцию информационного агентства «Тамбов-информ» обратились родственники ветерана ВОВ, труженика тыла Петра Ивановича Кириллова, которого постиг серьезный недуг, и он стал инвалидом первой группы. Тамбовское региональное отделение ФСС в рамках программы реабилитации должно обеспечить инвалида