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Тяжелобольного ребенка не обеспечили жизненно необходимым лекарством
Сегодня, 09:25
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Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту необеспечения должностными лицами тяжелобольного ребенка жизненно необходимым лекарственным препаратом.
Еще в сентябре районный суд вынес решение обеспечить больного 3-летнего ребенка лекарственным препаратом, что сделано не было. Расследование уголовного дела продолжается.
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