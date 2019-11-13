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Концерт Ани Лорак в Тамбове отменен
Концерт эстрадной певицы Ани Лорак, который должен был состояться в Тамбове, отменен. Такую неприятную весть для поклонников певицы сообщили организаторы гастролей прям накануне концерт.
«Приобретенные билеты можно вернуть в кассы. Приносим извинения», — сообщили организаторы. Также был отменен концерт в городе Липецке.
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Концерт эстрадной певицы Ани Лорак, который должен был состояться в Тамбове, отменен.
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