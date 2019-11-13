СМИ: высокопоставленный экс-чиновник продает за 32 млн. загородный дом? 0 На площадке «Авито» размещено объявление о продаже дорогостоящего коттеджа за 32 млн рублей в Пригородном лесу в 5 км от исторического центра города Тамбова. Дом площадью 1 тыс. кв. м. располагаться на земельном участке 28 соток.

Концерт Ани Лорак в Тамбове отменен 0 Концерт эстрадной певицы Ани Лорак, который должен был состояться в Тамбове, отменен.

90% горожан не поддерживают идею установки на площади Льва Толстого религиозного знака 0 Завтра на заседании Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе будет рассмотрено предложение инициативной группы и главы города об установки памятного знака религиозного назначения, в честь располагавшейся там ранее церкви Михаила Архангельского. Рассчитывают, что монумент

Односторонняя установка ограждения - благо для одних и проблема для других 0 На углу дома № 190В корпус 1 и 2 по ул. Советская города Тамбова ведется установка ограждения, которое ограничит проезд с улицы З. Космодемьянской на Советскую через жилой микрорайон. По словам инициаторов установки забора, таким образом, они хотят обезопасить себя и близких, поскольку через

Капитальный ремонт МКД завершен на 90% 0 Завершается программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В Тамбовском районе произошла авария со смертельным исходом 0 На днях в Тамбовском районе на 393 километре автодороги «Орел-Ливны-Тамбов» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Сегодня будет снижено давление холодной воды в северной части Тамбова 0 В связи с проведением плановых мероприятий сотрудниками АО «ТКС» на водоводе диаметром 600 мм от водозаборного узла №7 до станции 3-го ВЗУ №6 сегодня с 9.00 до полуночи будет снижено давление холодной воды в северной части города Тамбова.

Тяжелобольного ребенка не обеспечили жизненно необходимым лекарством 0 Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту необеспечения должностными лицами тяжелобольного ребенка жизненно необходимым лекарственным препаратом.

После ремонта торжественно открыт железнодорожный путепровод на улице Гастелло 0 На железнодорожном путепроводе станции Тамбов на улице Гастелло были досрочно завершены ремонтные работы.

В Цну сбрасывают сточные воды с запредельно высоким содержанием аммиака 0 В месте сброса сточных вод с очистных сооружений тамбовского водоканала в реку Цна по результатам анализа воды проведенной центром гигиены и эпидемиологии зафиксировано в 30 раз превышение по аммиаку и в 1,5 раза - по нитритам, - сообщает ГТРК «Тамбов».

Задержан Руслан Шамоян 0 В отношении бизнесмена Руслана Шамояна возбуждено уголовное дело, по ходатайству правоохранительных органов ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Тамбове выступила «Лампочка» 0 В арт-кафе ДК с девчачьим регги-панком выступила певица «Лампочка» — Юлия Черняева.

В центре Тамбова обрушился канализационный коллектор 0 На улице Коммунальная в районе дома № 13 в городе Тамбове обрушился канализационный коллектор диаметром 300 мм.

За организацию азартных игр вместо уголовного дела предложили назначить штраф 0 Следователь по особо важным делам СУ СК России по Тамбовской области инициировал прекращение уголовного дела в отношении лиц, организовавших азартные игры, - сообщает «ПРАВО68».

Поручение представителя Президента по реконструкции площади Льва Толстого – не выполнено 0 До 7 ноября должны были завершить работы по реконструкции сквера на площади им. Льва Толстого в городе Тамбове.

В «Доме молодежи» на школьника упала боксерская груша: возбуждено уголовное дело 0 На днях во время тренировки в «Доме молодёжи» в городе Тамбове на школьника упала боксёрская груша, он получил открытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости.

Солдаты, чьей воли? 0 Последние годы в Тамбовской области активно увековечивают память так называемых «солдат поневоле», (malgré-nous) призванных во время Второй мировой войны с оккупированных территорий в вооружённые силы национал-социалистической Германии и в Ваффен-СС. Основной посыл – мол, мобилизованные были

Глава города Тамбова продолжает укреплять позиции в медиарейтинге 0 Глава города Тамбова согласно информации подготовленной аналитической системой «Рейтинг-центр» занимает второе место в региональном медиарейтинге, - сообщает lifetambov.ru.

Дом Асеева освободили от «гробика» 0 Сцену, расположенную перед входом усадьбы Асеева в Тамбове демонтируют. Решение было принято руководством учреждения.

Три в одном: детский сад, ФАП и дом культуры 0 В селе Каменные Озерки Рассказовского района завершились работы по ремонту здания социокультурного комплекса.