Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Световые опоры посреди тротуара – пешеходам не помеха?

Капитальный ремонт МКД завершен на 90%

Поручение представителя Президента по реконструкции площади Льва Толстого – не выполнено

Тамбовская область приняла более двух тысяч соотечественников

Неприятный запах в Тамбове может быть связан с деятельностью предприятий

Депутаты согласовали повышение тарифа на водоотведение на 27,2%

В Тамбове открылся новый детский сад «Медвежонок»

Сгоревший в Тамбове объект культурного наследия хотят продать

Снова откладывается завершение реконструкции филармонии

В 2019 году ФК «Тамбов» не сыграет на родном стадионе

Жители Тамбова: «Просим увеличить количество похлёбки»

ООО «Контакт» пытается навязать свои условия драмтеатру

» » В Тамбове планируют построить 370 тыс. кв. м жилья

В Тамбове планируют построить 370 тыс. кв. м жилья

Сегодня, 08:17
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове планируют построить 370 тыс. кв. м жилья Порядка 370 тыс. кв. м будет возведено к 2024 году в северной части города Тамбова. В настоящее время в микрорайоне «Телецентр» построены девять многоквартирных домов, а также современный детский сад.

В связи с масштабным жилищным строительством остро стоит вопрос транспортной доступности. Для решения вопроса продолжается строительство ул. Советская, которая должна разгрузить транспортные потоки на улицах Мичуринская и Рылеева. Сейчас объем работ по продолжению магистрали выполнен более чем на 60%.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В северной части Тамбова планируется построить три детских сада

ЖК «Новый Тамбов» начнут строить в 2015 году

В микрорайоне «Майский» планируют построить храм - ранее чиновники выступал ...

В Тамбове все-таки появляются нормальные дороги

Сегодня без электричества в Тамбове останется несколько улиц

В Тамбове построят поликлинику за 1,6 млрд. рублей

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове планируют построить 370 тыс. кв. м жилья

Сегодня, 08:17
0
Порядка 370 тыс. кв. м будет возведено к 2024 году в северной части города Тамбова.

Обманутых дольщиков призвали выйти на акцию протеста

Сегодня, 08:02
0
С рабочим визитом в Тамбовской области побывал политик Никита Исаев, где среди прочего встретился с обманутыми дольщиками.

На достройку проблемных домов направлено более 380 млн рублей

Вчера, 08:30
0
В 2019 году на достройку проблемных многоквартирных домов было направлено более 380 млн рублей.

Световые опоры посреди тротуара – пешеходам не помеха?

Вчера, 08:18
0
Продолжают поступать жалобы от граждан по вопросам строительства дороги в микрорайоне «Майский».

СМИ: высокопоставленный экс-чиновник продает за 32 млн. загородный дом?

14 ноября 2019
0
На площадке «Авито» размещено объявление о продаже дорогостоящего коттеджа за 32 млн рублей в Пригородном лесу в 5 км от исторического центра города Тамбова. Дом площадью 1 тыс. кв. м. располагаться на земельном участке 28 соток.

Концерт Ани Лорак в Тамбове отменен

14 ноября 2019
0
Концерт эстрадной певицы Ани Лорак, который должен был состояться в Тамбове, отменен.

90% горожан не поддерживают идею установки на площади Льва Толстого религиозного знака

14 ноября 2019
0
Завтра на заседании Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе будет рассмотрено предложение инициативной группы и главы города об установки памятного знака религиозного назначения, в честь располагавшейся там ранее церкви Михаила Архангельского. Рассчитывают, что монумент

Односторонняя установка ограждения - благо для одних и проблема для других

13 ноября 2019
0
На углу дома № 190В корпус 1 и 2 по ул. Советская города Тамбова ведется установка ограждения, которое ограничит проезд с улицы З. Космодемьянской на Советскую через жилой микрорайон. По словам инициаторов установки забора, таким образом, они хотят обезопасить себя и близких, поскольку через

Капитальный ремонт МКД завершен на 90%

13 ноября 2019
0
Завершается программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В Тамбовском районе произошла авария со смертельным исходом

13 ноября 2019
0
На днях в Тамбовском районе на 393 километре автодороги «Орел-Ливны-Тамбов» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Сегодня будет снижено давление холодной воды в северной части Тамбова

13 ноября 2019
0
В связи с проведением плановых мероприятий сотрудниками АО «ТКС» на водоводе диаметром 600 мм от водозаборного узла №7 до станции 3-го ВЗУ №6 сегодня с 9.00 до полуночи будет снижено давление холодной воды в северной части города Тамбова.

Тяжелобольного ребенка не обеспечили жизненно необходимым лекарством

12 ноября 2019
0
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту необеспечения должностными лицами тяжелобольного ребенка жизненно необходимым лекарственным препаратом.

После ремонта торжественно открыт железнодорожный путепровод на улице Гастелло

12 ноября 2019
0
На железнодорожном путепроводе станции Тамбов на улице Гастелло были досрочно завершены ремонтные работы.

В Цну сбрасывают сточные воды с запредельно высоким содержанием аммиака

12 ноября 2019
0
В месте сброса сточных вод с очистных сооружений тамбовского водоканала в реку Цна по результатам анализа воды проведенной центром гигиены и эпидемиологии зафиксировано в 30 раз превышение по аммиаку и в 1,5 раза - по нитритам, - сообщает ГТРК «Тамбов».

Задержан Руслан Шамоян

11 ноября 2019
0
В отношении бизнесмена Руслана Шамояна возбуждено уголовное дело, по ходатайству правоохранительных органов ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Тамбове выступила «Лампочка»

11 ноября 2019
0
В арт-кафе ДК с девчачьим регги-панком выступила певица «Лампочка» — Юлия Черняева.

В центре Тамбова обрушился канализационный коллектор

11 ноября 2019
0
На улице Коммунальная в районе дома № 13 в городе Тамбове обрушился канализационный коллектор диаметром 300 мм.

За организацию азартных игр вместо уголовного дела предложили назначить штраф

11 ноября 2019
0
Следователь по особо важным делам СУ СК России по Тамбовской области инициировал прекращение уголовного дела в отношении лиц, организовавших азартные игры, - сообщает «ПРАВО68».

Поручение представителя Президента по реконструкции площади Льва Толстого – не выполнено

10 ноября 2019
0
До 7 ноября должны были завершить работы по реконструкции сквера на площади им. Льва Толстого в городе Тамбове.

В «Доме молодежи» на школьника упала боксерская груша: возбуждено уголовное дело

10 ноября 2019
0
На днях во время тренировки в «Доме молодёжи» в городе Тамбове на школьника упала боксёрская груша, он получил открытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости.

Солдаты, чьей воли?

9 ноября 2019
0
Последние годы в Тамбовской области активно увековечивают память так называемых «солдат поневоле», (malgré-nous) призванных во время Второй мировой войны с оккупированных территорий в вооружённые силы национал-социалистической Германии и в Ваффен-СС. Основной посыл – мол, мобилизованные были
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, юрий жирков

Показать все теги