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В Тамбове планируют построить 370 тыс. кв. м жилья
Сегодня, 08:17
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Порядка 370 тыс. кв. м будет возведено к 2024 году в северной части города Тамбова. В настоящее время в микрорайоне «Телецентр» построены девять многоквартирных домов, а также современный детский сад.
В связи с масштабным жилищным строительством остро стоит вопрос транспортной доступности. Для решения вопроса продолжается строительство ул. Советская, которая должна разгрузить транспортные потоки на улицах Мичуринская и Рылеева. Сейчас объем работ по продолжению магистрали выполнен более чем на 60%.
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